Ранее объявленный в розыск беглый преступник задержан в селе Богдановичского района Свердловской области
18 июля 2017, 09:00Общество
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В Свердловской области в селе Богдановичского района был задержан беглый преступник, находящийся в розыске.
При задержании мужчина не оказал сопротивления. Напомним, он сбежал из колонии-поселения в Камышловском районе 10 июля. В его поисках принимали участие более 80 сотрудников ГУФСИН и других ведомств и подразделений.
Теперь, к уже имеющемуся сроку, беглецу грозит наказание по уголовной статье «побег».
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