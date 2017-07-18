ВНИМАНИЕ! В городе Екатеринбург изменился адрес: 620141, улица Ереванская дом 6, строение 3.
18 июля 2017, 10:50Обществоoffice@tagilcity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уважаемые покупатели! Мы переехали! Мы находимся по адресу г. Екатеринбург, ул. Ереванская д.
Будем рады видеть Вас по новому адресу!
Время работы: 08:30 - 17:30
Бесплатная доставка:
Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму - доставка бесплатно!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Екатеринбурга, сделавших заказ от 1000 рублей!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Москвы, сделавших заказ от 3000 рублей!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей