ВНИМАНИЕ! В городе Екатеринбург изменился адрес: 620141, улица Ереванская дом 6, строение 3.

Будем рады видеть Вас по новому адресу!

Время работы: 08:30 - 17:30

Бесплатная доставка:

Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму - доставка бесплатно!

Бесплатная доставка действует для всех жителей Екатеринбурга, сделавших заказ от 1000 рублей!