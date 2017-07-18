«Зеркала» запрещенных в России сайтов будут блокироваться в упрощенном порядке

Минкомсвязи разработало проект с помощью которого «зеркала» ранее заблокированных сайтов будут блокироваться в упрощенном порядке. В документе описаны критерии, по которым будет определяться, считается ли тот или иной сайт копией заблокированного портала, сообщает газета «Известия» .

Сайт будет считаться «зеркалом», если хотя бы 3 из 4 указанных критериев будет совпадать с заблокированным ресурсом. Это доменное имя, структура, дизайн сайта, а также его функциональные характеристики. Также копией будет считаться ресурс, который автоматически переадресует пользователей с заблокированного сайта. К этому всему «зеркалом» будут считаться порталы, на которых используются учетные записи с заблокированных сайтов.