20 юных тагильчан получили дипломы об окончании школы юнг

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17 июля на водно-спортивной базе «Спартак» прошло торжественное вручение юным тагильчанам дипломов об окончании базового курса школы юнг.
Сюжеты: Нижний Тагил
Занятия для ребят начались еще в апреле. Девочки и мальчики изучали устройство яхты, морскую географию, историю морского флота России, основы управления парусом, а также учились вязать морские узлы.
В мае начались практические занятия по настройке паруса, первые парусные гонки и учебные киляния. Все зачеты по теории и практике вождения яхты ребята сдали успешно.
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Впереди юных моряков ждут парусные гонки на городском пруду в день ВМФ России, затем открытый городской чемпионат по детскому парусному спорту в День города, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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