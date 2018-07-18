20 юных тагильчан получили дипломы об окончании школы юнг

Занятия для ребят начались еще в апреле. Девочки и мальчики изучали устройство яхты, морскую географию, историю морского флота России, основы управления парусом, а также учились вязать морские узлы.

В мае начались практические занятия по настройке паруса, первые парусные гонки и учебные киляния. Все зачеты по теории и практике вождения яхты ребята сдали успешно.