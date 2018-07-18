Четыре объекта культурного наследия переданы Нижнему Тагилу

В ведение Нижнего Тагила перейдут четыре объекта культурного наследия, которые ранее находились в собственности Российской Федерации. Соответствующее соглашение подписали глава регионального отделения Росимущества и врио главы города Владислав Пинаев.

В список переданных объектов вошли три здания, расположенные по адресу Ленина, 1, и флигель у историко-технического музея «Дом Черепановых». В федеральной собственности они находились с 2004 года, что создавало трудности при поддержании здании в надлежащем состоянии.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, объекты планируется реконструировать. Первыми начнут восстанавливать комплекс зданий на улице Ленина, 1. Сделано это будет в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила.