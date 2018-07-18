Электричество будет отключено 19 июля в Покровском-1 под Нижним Тагилом

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В селе Покровское-1 (Сокол) под Нижним Тагилом 19 июля будет отключено электричество.
Сюжеты: Пригород
Подача электроснабжения будет временно прекращена в связи с ремонтными работами на подстанции «Сокол».
Свет в домах будет отсутствовать с 12 до 16 часов 19 июля.
Ремонтом будут заниматься специалисты Верхнесалдинского РЭС, уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
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