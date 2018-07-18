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Электричество будет отключено 19 июля в Покровском-1 под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электричество будет отключено 19 июля в Покровском-1 под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:30Общество
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