Герб Нижнего Тагила украсит знамя 12-го отряда ОМОН Росгвардии

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Бойцы 12-го отряда ОМОНа Росгвардии обратились к депутатам думы Нижнего Тагила с просьбой разрешить использование герба города на знамени и нашивках. Местные депутаты удовлетворили просьбу омоновцев и внесли изменения в положение о гербе.
С 17 июля 2018 года герб Нижнего Тагила могут использовать военные и полицейские подразделения для нанесения на знамёна, нашивки и иные знаки отличия. Соответствующие изменения внесли в положение о гербе депутаты городской думы.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», первым подразделением, которое воспользуется нововведениями, будет 12-ый отряд ОМОН Росгвардии.
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