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Герб Нижнего Тагила украсит знамя 12-го отряда ОМОН Росгвардии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Герб Нижнего Тагила украсит знамя 12-го отряда ОМОН Росгвардии

Сегодня, 06:30Общество
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