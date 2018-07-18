Глава отдела по развитию потребительского рынка сменился в Нижнем Тагиле

Подполковник полиции в отставке Марина Карелина сменила на посту главу отдела по развитию потребительного рынка в администрации Нижнего Тагила Светлану Соломатину.

АН «Между строк» сообщает, что новый начальник вступила в должность с 1 июня. Пока на официальном сайте города не было опубликовано информации на этот счет.