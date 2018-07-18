Глава отдела по развитию потребительского рынка сменился в Нижнем Тагиле

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В мэрии Нижнего Тагила назначен новый начальник отдела развития потребительного рынка. Ранее занимавшую этот пост Светлану Соломатину сменила Марина Карелина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подполковник полиции в отставке Марина Карелина сменила на посту главу отдела по развитию потребительного рынка в администрации Нижнего Тагила Светлану Соломатину.
АН «Между строк» сообщает, что новый начальник вступила в должность с 1 июня. Пока на официальном сайте города не было опубликовано информации на этот счет.
Сообщается, что работу вверенного отдела Марина Карелина менять не собирается. Она планирует использовать накопленный коллективом опыт, чтобы выполнить поставленный перед ней план на 2018 год.
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