Новый храм за 38 миллионов рублей появится на ГГМ в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле появится новый храм, инициатором возведения которого стала старообрядческая община города. Здание будет построено на ГГМ.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Между строк»
В настоящее время старообрядцы занимаются согласованием пакета документов. На эти цели может уйти год.
Под строительство новой церкви выделят земельный участок площадью около 5 тысяч кв. м. Постановление о выделении земли было подписано экс-мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Верующие планируют освятить место под храм уже в августе.
Также община сейчас занята поиском старообрядческого священника: в Тагиле его нет, но есть кандидаты, которых только предстоит уговорить.
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Храм из красного кирпича обойдется горожанам в 38 млн рублей, но планируется несколько удешевить постройку. На средства прихожан был разработан его проект и подсчитана смета. Лидеры старообрядческой общины будут искать спонсоров на сбор средств в числе прочих в интернете.
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