Новый храм за 38 миллионов рублей появится на ГГМ в Нижнем Тагиле

В настоящее время старообрядцы занимаются согласованием пакета документов. На эти цели может уйти год.

Под строительство новой церкви выделят земельный участок площадью около 5 тысяч кв. м. Постановление о выделении земли было подписано экс-мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Верующие планируют освятить место под храм уже в августе.

Также община сейчас занята поиском старообрядческого священника: в Тагиле его нет, но есть кандидаты, которых только предстоит уговорить.