Прием заявок на конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» начался в Нижнем Тагиле

Заявки принимаются с 11 июля до 25 июля 2018 года. По итогам конкурса определятся победители и призеры в трех номинациях: «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор». Звание «лучшего» присваивается на один год.

Актив общественности объекта, занявшего первое место, награждается денежной премией и дипломами администрации Нижнего Тагила. Также победителям вручаются специально изготовленные таблички для размещения на объектах. Награждение проведут в торжественной обстановке.