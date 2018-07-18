Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Прием заявок на конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» начался в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81

Прием заявок на конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» начался в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:50Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей