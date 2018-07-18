Прием заявок на конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» начался в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший двор, дом, подъезд».
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки принимаются с 11 июля до 25 июля 2018 года. По итогам конкурса определятся победители и призеры в трех номинациях: «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор». Звание «лучшего» присваивается на один год.
Актив общественности объекта, занявшего первое место, награждается денежной премией и дипломами администрации Нижнего Тагила. Также победителям вручаются специально изготовленные таблички для размещения на объектах. Награждение проведут в торжественной обстановке.
Заявки на участие в конкурсе подаются в районные администрации по месту жительства, в отдел по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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