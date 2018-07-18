РОСНАНО создало сеть ПЭТ-центров в 10 регионах и успешно покинуло проект

Как сообщает издание Rostovgazeta.ru, акции ООО «ПЭТ-Технолоджи» были реализованы за 2,9 миллиарда рублей. Одновременно с этим само РОСНАНО в проект «ПЭТ-Технолоджи» инвестировало на 700 миллионов меньше названной суммы. У корпорации получилось покинуть проект с прибылью. РОСНАНО финансировало в ООО «ПЭТ-Технолоджи» с начала его создания семь лет назад.

Национальной сетью центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» были открыты диагностические ПЭТ/КТ-центры в 11 регионах центральной России. В центрах имеется передовое оборудование и лаборатории синтеза радиофармпрепаратов. Там есть установки радиохирургического лечения «кибер-нож». Сеть обладает двумя производствами по изготовлению радиофармпрепаратов (РФП). Общий размер финансирования портфельной компании в «ПЭТ-Технолоджи» достиг 4,6 миллиарда рублей.

Метод ПЭТ/КТ уже признан во всем мире. Он позволяет выявлять рак на самом раннем этапе. Быстрое обнаружение болезни дает возможность оперативно приступить к ее лечению. Сеть «ПЭТ-Технолоджи» занимает лидирующие позиции по выявлению онкологии среди других частных компаний. Она уже захватила большую часть отечественного рынка ПЭТ/КТ диагностики. За четыре года с момента открытия своего первого центра «ПЭТ-Технолоджи» осуществила диагностику 72 тысячам пациентов.

РОСНАНО всего за семь лет создало крупнейшую частную медицинскую сеть, которая стала лидером на отечественном рынке современной диагностики рака, рассказала управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко.

Женщина добавила что, центры объединили в себе производство РФП, их логистику, а также диагностику онкозаболеваний. Развитие российской сети ПЭТ-центров в регионах страны позволит создать рынок услуг по высокотехнологичной ядерной медицине.