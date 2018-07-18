«Россети» не допустили ни одного сбоя на стадионах в городах-хозяевах ЧМ
Министр энергетики Александр Новак положительно отозвался о работе энергетиков, которые обеспечили бесперебойную работу электроснабжения на протяжении всего чемпионата мира по футболу в России.
Как сообщает издание “Новые известия”, Новак выразил особенную благодарность сотрудникам компании “Россети”, а также их дочерним предприятиям МРСК и ФСК.
Генеральный директор ПАО “Россети” Павел Ливинский отметил, что их компания в течении всего времени, когда проводился мундиаль, обеспечивали энергией не только спортивные объекты, но и всю инфраструктуру городов-участников. Ливинский также подчеркнул, что такой высокий результат удалось достигнуть благодаря современному оборудованию, инновационным технологиям, передовым подходам к работе оборудования, а также высококвалифицированному персоналу. Глава “Россетей” присоединился к словам Новака и также выразил благодарность всем своим сотрудникам за профессионализм и ответственный подход к делу.
Всего к чемпионату “Россети” возвели и отремонтировали порядка 57 объектов электросетевого хозяйства, которые обслуживали 4,8 тысячи сотрудников и более тысячи единиц спецтехники.