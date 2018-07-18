Сотрудник «Пятерочки» в Камышлове обыскивал подростков

Собеседники редакции TagilCity.ru сообщили, что 16 июля в магазине торговой сети «Пятерочка», расположенном в городе Камышлов по улице Гагарина, 3 заместитель директора задержал двух подростков по подозрению в краже товара. В отношении детей он высказывался нецензурной бранью.

Как мне известно, заместителем директора является Алексей Захаров, именно он задержал подростков, которые якобы совершили кражу. Я слышала, как Алексей в отношении двух мальчиков использовал ненормативную лексику. Не подобает должностному лицу при исполнении выражаться нецензурно. При любом раскладе выбирать слова нужно. Стыдно должно быть взрослому мужику за свою несдержанность, возмущается жительница Камышлова.

Местные жители рассказывают, что сотрудники магазина полицию не вызывали, заместитель директора пытался произвести досмотр самостоятельно.

Заместитель директора, продолжая нецензурно выражаться, потребовал, чтобы подростки открыли свои портфели и показали содержимое. Один из подростков сделал замечание заместителю директора, почему и на каких основаниях он так с ними разговаривает. Тогда Алексей Захаров велел им замолчать и приказал идти на склад. Как я предполагаю, на складе нет камер наблюдения и, скорее всего, в складских помещениях он проверил содержимое их рюкзаков. Пусть даже ребята что-то украли, это не дает никакого права так с ними разговаривать. И еще, сотрудники магазина не имеют права досматривать вещи до приезда полиции, и только в их присутствии они могут посмотреть содержимое сумок, рассказал местный житель.

В полиции города Камышлов подтвердили, что за последнюю неделю из магазина «Пятерочка», расположенного по улице Гагарина, 3, сообщений о задержании несовершеннолетних не поступало.

В полиции нет зарегистрированных сообщений о задержании подростков в магазине «Пятерочка», расположенного по улице Гагарина, 3. По закону сотрудники магазина не имеют права производить обыск самостоятельно, обыск производится только в присутствии сотрудников полиции,пояснили в полиции.