Современная спортивная площадка появилась в детском саду №66 Нижнего Тагила

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Воспитанники нижнетагильского детского сада №66 в Нижнем Тагиле теперь смогут заниматься спортом и проводить развлекательные игровые мероприятия на новой площадке, которая появилась вместо старого заброшенного бассейна.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 июля в детском саду «Радость» появилась новая и современная спортивно-игровая площадка.
Она была построена вместо бассейна, которым пользовались в последний раз около 45 лет назад. Перед его демонтажом была проведена экспертиза, которая показала, что бассейн не соответствует всем современным нормам безопасности.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
На строительство площадки было выделено 400 тыс. рублей, сообщает «Тагил-ТВ».
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