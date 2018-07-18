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Современная спортивная площадка появилась в детском саду №66 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 07 17 180751 www.youtube.com

Современная спортивная площадка появилась в детском саду №66 Нижнего Тагила

Сегодня, 06:00Общество
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