«Трава выше меня»: тагильчанин недоволен работой УК Строительные технологии

Тагильчанин, проживающий по адресу ул. Фрунзе, 21, обратился в редакцию TagilCity.ru с жалобой на управляющую компанию «Строительные технологии», которая обслуживает данный дом.

Мужчина записал видео, на котором видно, что деревья во дворе не кронируются, детская площадка заросла травой. Со слов мужчины, ранее там была качель, но и ее срезали. Вместо демонтированной качели ничего не появилось.

Выходя из подъезда, сразу же можно выткнуть глаз,сообщает автор видео, натыкаясь на ветки деревьев.

Также мужчина говорит, что деревья давно никто не кронировал, а траву никто не косит.

Детской площадки у нас вообще не существует, везде пух. Никто, ничего, нигде не убирает. У нас уже не трава, а джунгли какие-токомментирует запись тагильчанин.

Мужчина отмечает, что при его росте 186 см трава во дворе выросла гораздо выше него.

Тут вот была детская качель, ее убрала УК. Вместо нее насыпали кучу глины. Не знаю зачем. И она уже тоже поросла травой,рассказывает мужчина о детской площадке.

Житель дома отмечает, что неоднократно обращался в УК с просьбой кронировать тополя. Но реакции от жилищной организации, со слов мужчины, не последовало.

При порыве ветра ветки тополя могут обрушиться, что неоднократно уже было. УК «Строительные технологии» вообще ничем не занимается,говорит тагильчанин.

Видео

Я раньше жила в этом дворе, такой чудесный и ухоженный дворик был. Что сейчас с ним стало - ужасно! УК, видимо, вообще о нем забыла, рассказала редакции жительница Нижнего Тагила.

Редакция обратилась за комментариями по данным фактам в УК «Строительные технологии».