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ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Сегодня, 21:10Общество
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