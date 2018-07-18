ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

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С 18 июля ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле на ГГМ закрыт по решению суда из-за нарушений пожарной безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
В апреле прокуратура Тагилстроевского района проводила проверку по соблюдению требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Тогда в ТЦ «Экстрим» было выявлено множество нарушений.
Руководство торгового центра не уложилось в предписанный срок устранения нарушений. По словам помощника прокурора Тагилстроевского района Юлии Островской, в ТЦ не обеспечено надлежащее состояние путей эвакуации, не хватает огнетушителей, не назначен ответственный по пожарной безопасности.
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Видео: «Тагил-ТВ»
В отношении собственника торгового центра прокуратура возбудила административное дело. Сейчас ТЦ полностью опечатан. Торговля в нем может возобновиться только по решению суда, сообщает «Тагил-ТВ».
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