ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

В апреле прокуратура Тагилстроевского района проводила проверку по соблюдению требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Тогда в ТЦ «Экстрим» было выявлено множество нарушений.

Руководство торгового центра не уложилось в предписанный срок устранения нарушений. По словам помощника прокурора Тагилстроевского района Юлии Островской, в ТЦ не обеспечено надлежащее состояние путей эвакуации, не хватает огнетушителей, не назначен ответственный по пожарной безопасности.

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