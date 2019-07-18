Два уральских вуза вошли в ТОП-10 рейтинга по зарплатам выпускников-юристов

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2013–2018 годов. Всего в нём 20 мест, которые распределены между 59 вузами.

Первое место занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, юристы-выпускники которого получают в среднем 110 тысяч рублей.. Второе — МГИМО со 100 тысячами рублей. На третьем месте — Санкт-Петербургский государственный университет (95 тысяч).