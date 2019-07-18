Два уральских вуза вошли в ТОП-10 рейтинга по зарплатам выпускников-юристов
Сегодня, 15:14ОбществоФото: pixabay.com
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Уральский юридический институт МВД и Уральский государственный юридический университет (70-74 тысячи) вошли в топ-10 рейтинга по зарплатам выпускников юридических вузов, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2013–2018 годов. Всего в нём 20 мест, которые распределены между 59 вузами.
Первое место занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, юристы-выпускники которого получают в среднем 110 тысяч рублей.. Второе — МГИМО со 100 тысячами рублей. На третьем месте — Санкт-Петербургский государственный университет (95 тысяч).
Какое конкретно место заняли уральские вузы, издание не уточняет, но указывает данные по зарплате их выпускников: от 70 до 74 тысяч рублей в обоих.
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