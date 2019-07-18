На Урале полицейских наградили за спасение матери с ребенком
Сегодня, 08:36ОбществоФото: УГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге инспекторов ГИБДД Генриха Шалкиева и Марселя Зарифулина наградили за спасение женщины и ребенка из затопленной машины, сообщает УГИБДД по столице Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в мае этого года. На Екатеринбург обрушился сильный ливень, женщине и ребенку потребовалась помощь. Автомобиль заглох посреди затопленной улицы. Полицейские на руках вынесли свердловчанку и ее дочь из затопленного автомобиля.
Видео
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Видео: УГИБДД по Екатеринбургу
Полицейским вручили знаки «За отличие в службе».
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