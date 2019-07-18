На Урале полицейских наградили за спасение матери с ребенком

Инцидент произошел в мае этого года. На Екатеринбург обрушился сильный ливень, женщине и ребенку потребовалась помощь. Автомобиль заглох посреди затопленной улицы. Полицейские на руках вынесли свердловчанку и ее дочь из затопленного автомобиля.