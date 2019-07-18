На Урале появилась остановка с карточными королями в виде Путина и Медведева

Фото остановки появилось в группе «Подслушано Каменск-Уральский» во ВКонтакте. Каждому карточному королю отведена своя роль: пиковый король похож на Владимира Путина, червовый — на Дмитрия Медведева, крестовый — на патриарха Кирилла, трефовый — на Дмитрия Пескова.