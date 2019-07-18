На Урале появилась остановка с карточными королями в виде Путина и Медведева
Сегодня, 18:38ОбществоФото: группа «Подслушано Каменск-Уральский»
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В Каменске-Уральском уличные художники украсили остановку карточными королями, похожими на президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла.
Фото остановки появилось в группе «Подслушано Каменск-Уральский» во ВКонтакте. Каждому карточному королю отведена своя роль: пиковый король похож на Владимира Путина, червовый — на Дмитрия Медведева, крестовый — на патриарха Кирилла, трефовый — на Дмитрия Пескова.
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Через несколько часов сотрудники торговой точки, расположенной на остановке, закрасили изображения белой краской.
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