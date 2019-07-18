Прокуратура выявила нарушения в Серовской горбольнице после жалоб медсестер

В официальном ответе, направленном на имя медсестры, сказано, что «причиной снижения заработной платы в детской поликлинике в первом квартале текущего года явилось отсутствие стимулирующих выплат», в остальные периоды средняя зарплата медперсонала соответствует целевым показателям. Наиболее низкая зарплата выявлена у четверых сотрудников — двух медсестер, медицинского регистратора и медицинского статиста. Однако размер средней зарплаты превышает МРОТ.

Выявлено нарушение в отношении одной из медсестер, которое выразилось в несоблюдении порядка удержания излишне выплаченной заработной платы. Выяснилось, что работники больницы покупали халаты и обувь за свой счет, в перевязочной не обнаружился препарат адреналин, что является грубым нарушением.

Таким образом, ГБУЗ СО «Серовская городская больница» нарушены требования законодательства о труде и здравоохранении,сообщается в письме надзорного ведомства.

В Минздрав и заместителю губернатора Свердловской области направлены материалы о результатах проверки.