Прокуратура выявила нарушения в Серовской горбольнице после жалоб медсестер
В Свердловской области организована проверка Серовской горбольницы после жалобы медработников на низкую зарплату, сообщает издание «Глобус» со ссылкой на сообщение работницы учреждения.
В официальном ответе, направленном на имя медсестры, сказано, что «причиной снижения заработной платы в детской поликлинике в первом квартале текущего года явилось отсутствие стимулирующих выплат», в остальные периоды средняя зарплата медперсонала соответствует целевым показателям. Наиболее низкая зарплата выявлена у четверых сотрудников — двух медсестер, медицинского регистратора и медицинского статиста. Однако размер средней зарплаты превышает МРОТ.
Выявлено нарушение в отношении одной из медсестер, которое выразилось в несоблюдении порядка удержания излишне выплаченной заработной платы. Выяснилось, что работники больницы покупали халаты и обувь за свой счет, в перевязочной не обнаружился препарат адреналин, что является грубым нарушением.
Таким образом, ГБУЗ СО «Серовская городская больница» нарушены требования законодательства о труде и здравоохранении,сообщается в письме надзорного ведомства.
В Минздрав и заместителю губернатора Свердловской области направлены материалы о результатах проверки.
Ранее сообщалось, что медсестре Серовской горбольницы после обращения в прокуратуру подкинули прекурсор наркотиков, чтобы сделать официальный выговор.