Совет Федерации одобрил инициативу уральского депутата о запрете «мягких лапок»
Сегодня, 12:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В России могут ввести запрет на процедуру «мягкие лапки», об этом написал на своей странице в соцсети депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Инициативу по запрету онихэктомии одобрил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Вегнер написал, что в день обсуждения предложения он принес в Законодательное Собрание своего кота по кличке Зисьман.
Теперь слово за коллегами из Госдумы и президентом. Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой,написал депутат.
Напомним, ранее депутаты Госдумы не поддержали инициативу о введении ответственности за жестокое обращение с животными для лиц, достигших 14-летия.
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