Совет Федерации одобрил инициативу уральского депутата о запрете «мягких лапок»

Инициативу по запрету онихэктомии одобрил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Вегнер написал, что в день обсуждения предложения он принес в Законодательное Собрание своего кота по кличке Зисьман.

Теперь слово за коллегами из Госдумы и президентом. Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой,написал депутат.