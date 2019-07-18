Свердловчанин получил девять лет колонии за убийство собутыльника
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Талице Николай Глухих приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство своего товарища, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел в деревне Боровая под Талицей в апреле этого года. В гости к Глухих пришел местный житель. Мужчины совместно распивали алкоголь. Потом между ними случился конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил подсудимого. Глухих взял со стола нож и нанес товарищу удар в шею. Мужчина скончался через несколько минут.
Напомним, в Свердловской области с начала 2019 года зарегистрировано 28,1 тысячи преступлений. Из них 38,6% совершены в состоянии алкогольного опьянения.
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