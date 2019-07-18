Свердловчанин получил девять лет колонии за убийство собутыльника

Инцидент произошел в деревне Боровая под Талицей в апреле этого года. В гости к Глухих пришел местный житель. Мужчины совместно распивали алкоголь. Потом между ними случился конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил подсудимого. Глухих взял со стола нож и нанес товарищу удар в шею. Мужчина скончался через несколько минут.