Центробанк выпустит монеты к 300-летию Нижнего Тагила

Вопрос о выпуске «уральских» монет внесут в ежегодный план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Центробанка,сообщается в официальном ответе регулятора.

В правительстве региона корреспондентам издания пояснили, что процесс выпуска займет около двух лет, такова технология. Но главное, что предложение губернатора было принято.