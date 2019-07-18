Центробанк выпустит монеты к 300-летию Нижнего Тагила

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с Центробанком о выпуске монет к 300-летию Нижнего Тагила, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Центробанк официально подтвердил готовность выпустить памятные монеты к юбилеям Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верхотурья.
Вопрос о выпуске «уральских» монет внесут в ежегодный план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Центробанка,сообщается в официальном ответе регулятора.
В правительстве региона корреспондентам издания пояснили, что процесс выпуска займет около двух лет, такова технология. Но главное, что предложение губернатора было принято.
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