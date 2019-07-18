В Екатеринбурге бомж принес мину в пожарную часть

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пожарную часть на Уралмаше в Екатеринбурге принесли мину, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС по Свердловской области Наталью Зырянову.
Сюжеты: Екатеринбург
Снаряд на КПП в районе 17 часов сегодня принес мужчина, внешне похожий на человека без определенного места жительства. Где именно он нашел снаряд — неизвестно. Мужчина пояснил, что принес его «из благих побуждений».
На месте работала служба «Уралвымпел». Эксперты определили, что предмет является учебной миной.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей