В Нижнем Тагиле спасатели провели рейды в парке «Народный» и на Выйском пруду
Сегодня, 12:36ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сотрудники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила провели рейды на Выйском пруду и в парке «Народный».
Сюжеты: Нижний Тагил
Эти места пользуются популярностью среди тагильчан в жаркие дни. Спасатели напомнили горожанам правила безопасности на летнем отдыхе. Рассказали о том, что купаться можно только в разрешенных местах, раздали памятки о безопасном поведении на воде.
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Напомним, в Свердловской области с начала сезона на водоемах погибли более 20 человек. В минувшие выходные на реке Тагил утонули двое детей.
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