В Серове закрыли развлекательный центр из-за нарушений правил безопасности

В развлекательном центре находятся бассейны, сауна, кафе, зоны отдыха и складские помещения. Прокуратура выявила, что помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.

Помимо этого, собственник центра без разрешений произвел реконструкцию и перепланировку помещений: произвели выемку грунта для оборудования бассейнов, сделаны дверные проемы в несущих стенах.

Проект перепланировки не был согласован с Комитетом по архитектуре и строительству, а эксплуатация центра осуществлялась без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Территория, на которой расположен центр, зарегистрирована под предприятие автосервиса, что также является нарушением законодательства.

В отношении владельца центра возбудили уголовные дела по статьям: «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство», «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Суд назначил предпринимателю штраф на сумму 21 тысячу рублей.