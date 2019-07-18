В Серове закрыли развлекательный центр из-за нарушений правил безопасности
Серовская городская прокуратура закрыла водно-развлекательный центр «Пляж» из-за грубых нарушений, способствующих нанесению вреда жизни и здоровью человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В развлекательном центре находятся бассейны, сауна, кафе, зоны отдыха и складские помещения. Прокуратура выявила, что помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.
Помимо этого, собственник центра без разрешений произвел реконструкцию и перепланировку помещений: произвели выемку грунта для оборудования бассейнов, сделаны дверные проемы в несущих стенах.
Проект перепланировки не был согласован с Комитетом по архитектуре и строительству, а эксплуатация центра осуществлялась без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Территория, на которой расположен центр, зарегистрирована под предприятие автосервиса, что также является нарушением законодательства.
В отношении владельца центра возбудили уголовные дела по статьям: «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство», «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Суд назначил предпринимателю штраф на сумму 21 тысячу рублей.
Деятельность «Пляжа» приостановили до устранения всех нарушений.