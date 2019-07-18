В Свердловской области пересматривают результаты ЕГЭ

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В Свердловской области проходит проверка результатов высокобалльных работ по ЕГЭ, сообщают ЕАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Проверка может проводиться до 1 марта 2020 года. В региональном правительстве говорят, что такой порядок предусмотрен на федеральном уровне. Однако проверка проводится региональным министерством образования. Как пишет издание, Москва к данному процессу отношения не имеет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученикам, набравшим максимальный балл на ЕГЭ, подарили путевки в любую страну мира.
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