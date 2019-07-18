В Свердловской области сменится состав общественных комиссий по правам заключенных

Обновление пройдет в 43 регионах России. О начале процедуры выдвижения будет объявлено 19 июля, сказал секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев.

В Свердловской области новый состав станет пятым по счету. В данный момент в него входят 35 человек.

Они провели значительную работу за те три года, которые уполномочены осуществлять эту деятельность. Только за 2018 год члены комиссии 367 раз посетили с проверкой пенитенциарные учреждения, вели достаточно интенсивную работу, сказал председатель ОП Владимир Винницкий.

По словам председателя, организации, чей срок работы составляет более 5 лет, могут выдвигать не более двух кандидатов. В уставах организаций должно быть указание на ведение правозащитной деятельности. Выдвигать кандидатов также могут профсоюзы, в уставе которых должно быть наличие такой деятельности.

Процедура выдвижения кандидатов закончится в октябре, после чего за состав новых комиссий проголосует ОП России. В новом составе смогут остаться те кандидаты, которые хорошо зарекомендовали себя за время работы.