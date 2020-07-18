Депутат Госдумы Алексей Балыбердин поздравил тагильчан с Днем металлурга
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем металлурга. Видео с обращением он разместил на своей странице во «Вконтакте».
Быть металлургом — это значит, быть человеком мужественным и выдержанным, человеком который осознанно выбрал для себя этот почетный, но очень нелегкий труд. Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных станов, металлурги в буквальном смысле, куют мощь и стратегическое превосходство нашего государства, сказал Алексей Балыбердин.
Он также отметил, что высокий профессионализм и трудолюбие, а также преданность своему делу, являются основой оборонноспособности и экономического развития нашей страны.
Балыбердин в своем поздравлении также отметил и то, что металлурги внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. По его словам, за годы войны было выпущено четыре миллиона тонн чугуна, 924 тонны стали, 532 тысячи тонн проката, а также броня, в которую был «одет» каждый третий советский танк.
В завершение своего поздравления он поблагодарил металлургов за их профессионализм, а также преданность своему делу.
Напомним, что сегодня, 18 июля в Нижнем Тагиле проходит празднование Дня металлурга. В 23.30 в центре города пройдет праздничный салют.