Депутат Госдумы Алексей Балыбердин поздравил тагильчан с Днем металлурга

Быть металлургом — это значит, быть человеком мужественным и выдержанным, человеком который осознанно выбрал для себя этот почетный, но очень нелегкий труд. Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных станов, металлурги в буквальном смысле, куют мощь и стратегическое превосходство нашего государства, сказал Алексей Балыбердин.

Он также отметил, что высокий профессионализм и трудолюбие, а также преданность своему делу, являются основой оборонноспособности и экономического развития нашей страны.

Балыбердин в своем поздравлении также отметил и то, что металлурги внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. По его словам, за годы войны было выпущено четыре миллиона тонн чугуна, 924 тонны стали, 532 тысячи тонн проката, а также броня, в которую был «одет» каждый третий советский танк.

В завершение своего поздравления он поблагодарил металлургов за их профессионализм, а также преданность своему делу.

Видео Видео: личная страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте"