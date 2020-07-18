«Ковид» в вашем доме: как узнать о больных коронавирусом в Нижнем Тагиле рядом с вами

Найти бот можно в Telegram. Называется аккаунт @ekb_covid_bot. Чтобы получить интересующие данные, введите нужный адрес. К примеру — «Нижний Тагил, улица Попова, 14». В ответ на запрос бот вышлет ответ, в котором содержится информация, есть в доме больные коронавирусом, а также в каких ближайших местах. Кроме того, он показывает их количество.

Сразу отметим, что проверка осуществлялась сегодня, 18 июля, а последние данные ботом были предоставлены 16 июля. Кроме того, по заверения автора, информация предоставлена на основе данных Роспотребнадзора.

Первой мы решили проверить администрацию Нижнего Тагила, расположенную по адресу: улица Пархоменко, 1а.

В районе 500 метров, в соседних домах с мэрией, насчитывается 26 зараженных. А в районе одного километра от здания их 100 человек.

Так, 16 июля были подтверждены случаи заболевания на проспекте Строителей, 3 (один заболевший), проспекте строителей 1 (четыре заболевших), и улице Карла Маркса, 55 (два заболевших).

Заражённые в районе улицы Пархоменко, 1а Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Вторым проверенным объектом оказался кинотеатр «Крсногвардеец», находящийся на улице Победы, 26. Согласно данным бота, в районе 500 метров от кинотеатра выявлено 23 заболевших, а в одном километре их насчитывается 50. Кроме того, один случай зарегистрирован по указанному адресу.

Отмечается, что 14 июля на улице Пархоменко, 130 было подтверждено два случая, еще один случай 15 июля выявлен на улице Победы, 43.

Заболевшие в районе улицы Победы, 26 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Также мы проверили кинотеатр «Россия», находящийся на Вагонке на проспекте Вагоностроителей, 26а. В районе самого кинотеатра больных коронавирусом нет, но в районе километра от него выявлено 128 случаев.

Последний раз в районе кинотеатра было зарегистрировано три случая заболевания инфекцией на улице Правды, 10. Это произошло 13 июля. Остальные случаи выявлены от восьми до 26 дней назад

Заболевшие в районе проспекта Вагоностроителей, 26а Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Также TagilCity.ru проверило ЕВРАЗ-НТМК. Так, в районе 500 метров от улицы Металлургов, 1, которая отображается на карте как адрес предприятия, выявлен 21 случай заболевания, а в районе одного километра это количество составляет 53 человека.

Из новых случаев заражения выделяется пять человек на улице Металлургов, 12. Они были подтверждены 16 июля. Кроме того, в тот же день, один случай был подтвержден на улице Металлургов, 24. Днем ранее два случая подтвердили на улице Гастелло, 6.

Заболевшие в районе улицы Металлургов, 1 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Еще одно крупное предприятие в Нижнем Тагиле — УВЗ, на проспекте Вагонострителей, 28. Так, в районе километра от завода подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом. Последние два заболевших были зарегистрированы 14 июля на проспекте Вагоностроителей, 5.

Заболевшие в районе проспекта Вагоностроителей, 28 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Далее были проверены адреса офисов МФЦ в Нижнем Тагиле. Как стало известно ранее, в одном из них произошла вспышка коронавируса, однако руководство учреждения опровергло эту информацию.

Так, в районе километра от офиса, находящегося на улице Космонавтов, 45, выявлено 89 заболевших. 16 июля на улице Черемшанская, 37 было подтверждено три случая, а еще один случай был подтвержден 13 июля на Липовом Тракте, 30а.

Заболевшие в районе улицы Космонавтов, 45 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

В 500 метрах от офиса, расположенного на улице Металлургов, 46Б, на Тагилстрое, подтвержден 31 случай, а в районе километра — 70.

Самый свежий случай зарегистрирован как раз по адресу нахождения офиса. Так, у одного человека диагноз подтвердился 15 июля. Кроме того, 13 июля на улице Попова, 2 подтвердили три случая заражения, а также 12 июля на улице Попова, 19 был выявлен один случай заболевания.

Заболевшие в районе улицы Металлургов, 46б Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Еще один офис МФЦ располагается в Дзержинском районе, на проспекте Вагоностроителей, 64. В районе километра от здания подтверждено 110 случаев заболевания.

Самый ранний случай был подтвержден 14 июля на проспекте Вагоностроителей, 59.

Заболевшие в районе проспекта Вагоностроителей, 64 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Следующим объектом проверки стал «Высокогорский горнообогатительный комбинат», расположенный на улице Фрунзе, 17. В районе километра от предприятия выявлено 109 зараженных. Самый свежий случай был подтвержден 13 июля. Тогда диагноз был подтвержден у одного человека. Эти данные ботом были предоставлены 17 июля.

Заболевшие в районе улицы Фрунзе, 17 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot

Последним проверенным адресом было Черноисточинское шоссе, 49. На этом месте располагается ТРЦ «КИТ». В районе километра от торгового центра выявлено 75 заболевших. По данным бота, на Черноисточинском шоссе, 69, 17 июля было подтверждено два случая заражения. Эти данные обновлены также 17 июля.

Заболевшие в районе Черноисточинского шоссе, 49 Фото: Telegram-бот ekb_covid_bot