Тагильчанин отправился в Крым на инвалидном кресле с самодельным электроприводом

Выехал Сергей из Нижнего Тагила в начале июля. На данный момент он уже проехал 800 километров и находится около Самары.

Он рассказал, что отправился в поездку, потому что захотел на море.

После 6 лет в постели я захотел на море. Я незнаю как это пришло ко мне в голову, рассказал TagilCity.ru Сергей.

Он отметил, что особых сложностей путешествие у него не вызвало. По его словам, все зависит от конкретных обстоятельств.

Ночью на отдых Сергей делает остановку и раскладывать палатку, а еду готовит сам на газу. Для этого у него есть походная плитка.

Также путешественник рассказал, что водители проезжающих мимо автомобилей иногда ему сигналят.

Больше всего Сергею запомнились виды природы. Он уже побывал в Уфе, где провел четыре дня. Теперь он отправляется в Самару, а далее — Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, а также побережье Крыма.