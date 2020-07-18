Тагильчанин отправился в Крым на инвалидном кресле с самодельным электроприводом
Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился в поездку до Крыма на своем инвалидном кресле. К нему он приделал электропривод, который создал своими руками. Об этом TagilCity.ru рассказал сам путешественник.
Выехал Сергей из Нижнего Тагила в начале июля. На данный момент он уже проехал 800 километров и находится около Самары.
Он рассказал, что отправился в поездку, потому что захотел на море.
После 6 лет в постели я захотел на море. Я незнаю как это пришло ко мне в голову, рассказал TagilCity.ru Сергей.
Он отметил, что особых сложностей путешествие у него не вызвало. По его словам, все зависит от конкретных обстоятельств.
Ночью на отдых Сергей делает остановку и раскладывать палатку, а еду готовит сам на газу. Для этого у него есть походная плитка.
Также путешественник рассказал, что водители проезжающих мимо автомобилей иногда ему сигналят.
Больше всего Сергею запомнились виды природы. Он уже побывал в Уфе, где провел четыре дня. Теперь он отправляется в Самару, а далее — Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, а также побережье Крыма.
Напомним, что 21 июня еще один тагильчанин Иван Скоморохов отправился в путешествие на велосипеде, которому уже 50 лет. Молодой человек планируется добраться до Сочи. У него с собой имеется минимальный набор вещей и нет денег.