В Екатеринбург в начале недели прибудут вывозные авиарейсы Киргизии и Таджикистана
Сегодня, 18:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В новом графике вывоза соотечественников, остающихся за границей в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, по данным Минкомсвязи РФ, в Екатеринбург из столиц Киргизии и Таджикистана прибудут еще два авиарейса.
Сюжеты: Екатеринбург
В обновленном списке появились два дополнительных вывозных авиарейса, которые прибудут в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Вывозной борт из Бишкека прибудет в уральскую столицу 20 июля, а на следующий день, 21 июля, ожидается самолет с россиянами из Душанбе.
Всего же в обновленный список вошли 15 дополнительных авиарейсов в города России из столиц Японии, Египта, Филиппин, а также столиц среднеазиатских постсоветских республик.
Напомним, ранее губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал о том, что во время пандемии из других стран в Россию были возвращены более 900 свердловчан.
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