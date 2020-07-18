В Екатеринбург в начале недели прибудут вывозные авиарейсы Киргизии и Таджикистана

В обновленном списке появились два дополнительных вывозных авиарейса, которые прибудут в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Вывозной борт из Бишкека прибудет в уральскую столицу 20 июля, а на следующий день, 21 июля, ожидается самолет с россиянами из Душанбе.

Всего же в обновленный список вошли 15 дополнительных авиарейсов в города России из столиц Японии, Египта, Филиппин, а также столиц среднеазиатских постсоветских республик.