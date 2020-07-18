В поддержку губернатора Хабаровского края около 50 тысяч человек вышли на митинг
Очередная акция, которая проходит в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, побила рекорд по численности предыдущих демонстраций, пишет «Коммерсантъ».
На улицы Хабаровска 18 июля вышло больше людей, чем в первый день демонстраций. Тогда количество участников, по разным оценкам, составило около 35 тысяч человек. Однако на этот раз число могло достигать 50 тысяч человек. При этом мэрия города оценила это количество в 10 тысяч человек.
На отправную точку на площадь Ленина дошло около трех тысяч человек.
По словам участников акции, они готовы продолжать участвовать в митингах продолжительное время, даже если придется стоять всю ночь.
Правоохранительные органы не разгоняют митингующих, но при этом сопровождают колонну и наблюдают. Оружия у них нет. Отмечается, что в колонне к полиции относятся благожелательно, а также используют предоставленные ими маски.
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации убийств бизнесменов, а также покушениях, совершенных в 2005-2005 годах. Кроме того, в рамках уголовного дела под стражу были взяты еще четыре человека, которые, как предполагает следствие, состояли в одной преступной группе. Сам губернатор вину не признает. На данный момент суд оставил его в СИЗО на два месяца.