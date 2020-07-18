В поддержку губернатора Хабаровского края около 50 тысяч человек вышли на митинг

На улицы Хабаровска 18 июля вышло больше людей, чем в первый день демонстраций. Тогда количество участников, по разным оценкам, составило около 35 тысяч человек. Однако на этот раз число могло достигать 50 тысяч человек. При этом мэрия города оценила это количество в 10 тысяч человек.

На отправную точку на площадь Ленина дошло около трех тысяч человек.

По словам участников акции, они готовы продолжать участвовать в митингах продолжительное время, даже если придется стоять всю ночь.

Правоохранительные органы не разгоняют митингующих, но при этом сопровождают колонну и наблюдают. Оружия у них нет. Отмечается, что в колонне к полиции относятся благожелательно, а также используют предоставленные ими маски.