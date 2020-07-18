В России в середине осени будут отмечать посвящённый работникам транспорта праздник
Сегодня, 20:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому закрепится новый профессиональный праздник — День работника транспорта, сообщается на официальном портале правовой информации.
Предполагается, что новый праздник будут отмечать 29 ноября, поскольку в этот день в 1809 году указом императора Александра Первого был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.
Напомним, ранее было предложено отмечать День Конституции первого июля, поскольку в этот день произошло голосование относительно поправок в Основной закон.
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