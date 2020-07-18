В Свердловской области число безработных приближается к ста тысячам человек

Такие данные приводятся на 14 июля 2020 года, при этом отмечается, что еще седьмого июля показатель уровня безработицы в области был равен 93,7 тысячам человек.

Более того, согласно данным исследования, количество граждан, которым требуется работа, увеличивается на всей территории Уральского федерального округа, однако наиболее высокий рост, помимо Свердловской области, отмечается, например, в Тюменской области, где на 14 июля безработными числятся 36 тысяч человек (7 июля — 35,1 тысяч), в Ханты-Мансийском автономном округе — 25,4 тысячи (7 июля — 24 тысячи).