Кладбище у забора и недельное ожидание врача. Итоги дня в Свердловской области

Кладбище у забора и недельное ожидание врача. Итоги дня в Свердловской области
Кладбище у забора и недельное ожидание врача. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области 18 июля 2021 года.

57-летний житель Екатеринбурга, у которого оказался подтвержденный COVID-19, пожаловался на неделю ожидания участкового врача, вызванного на дом. Однако на дом терапевт так и не пришел, а мужчину на скорой медицинской помощи увезли в больницу. В период ожидания врача коронавирусом также заразилась его жена, которая борется с онкологией.

Администрация поселка Становая устроила кладбище прямо под забором жилого дома. Для того, чтобы остановить дальнейшее захоронение возле своего жилища, 62-летний Евгений, владелец участка, обратился в местные инстанции, однако жалобы были проигнорированы. На данный момент Евгений ожидает ответа от прокуратуры и Роспотребнадзора. Туда он также направил жалобы на нарушение санитарных норм по захоронению людей.

В аэропорту Геленджика из-за сильного ветра задержались жители Екатеринбурга. Вылет «Аэрофлота» должен был состояться ночью 18 июля, однако рейс переносили уже несколько раз, рассказал один из очевидцев. Утром пассажирам была выдана вода и еда. На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что рейс должен прилететь в 15.25 вместо 04.10. На данный момент пассажиры ожидают вылета в Москву из Кольцово. Причина задержки — позднее прибытие.

Вынесен приговор мужчине из Лесного, обвиненного в развратных действиях и истязаниях ребенка своей сожительницы. Заявление написал родной отец школьницы. Сначала мужчину обвинил в хождении обнаженным по квартире, в истязаниях трехлетней давности и развратных действиях в отношении девочки. Во время проверки стало известно, что пятнадцатилетняя девочка оговорила отчима по просьбе родного отца и следователя. В результате мужчине было назначено 400 часов обязательных работ и штраф в 50 тысяч рублей в пользу девочки-подростка.

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Екатеринбург
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