Кладбище у забора и недельное ожидание врача. Итоги дня в Свердловской области

Вынесен приговор мужчине из Лесного, обвиненного в развратных действиях и истязаниях ребенка своей сожительницы. Заявление написал родной отец школьницы. Сначала мужчину обвинил в хождении обнаженным по квартире, в истязаниях трехлетней давности и развратных действиях в отношении девочки. Во время проверки стало известно, что пятнадцатилетняя девочка оговорила отчима по просьбе родного отца и следователя. В результате мужчине было назначено 400 часов обязательных работ и штраф в 50 тысяч рублей в пользу девочки-подростка.