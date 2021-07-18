Огромную черепаху сфотографировали тагильские туристы

Огромную черепаху сфотографировали тагильские туристы
Огромную черепаху сфотографировали тагильские туристы
Сегодня, 18:08ОбществоФото: zheleznovodsk_official
Жители Нижнего Тагила, отдыхающие на курортном озере Железноводска в Ставропольском крае, сделали фотографию гигантской красноухой черепахи.

На Курортном озере «30’Ка» Железноводска тагильчане заметили пресноводную красноухую черепаху гигантских размеров. Ей сразу же дали прозвище Железная, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Обычно размер этих черепах достигает полуметра, однако, как говорят сами отдыхающие, черепаха была около метра.

Мэр Железноводска Евгений Моисеев попросил туристов присылать фотографии «достопримечательности» ему в директ, чтобы организовать фоточеллендж.

Напомним, в марте 2021 года фотограф Илья Янковский из Ирбита запечатлел северное сияние на Урале. Природное явление можно было наблюдать до 57-й широты.

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