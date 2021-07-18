Рай для мародеров: почему в центре Верхней Салды заброшен бывший военный госпиталь?

Чиновники планируют законсервировать объект, пустующий более 5 лет. Но сколько еще лет простоит здание, которое может быть использовано для каких-либо целей — неизвестно. Как и непонятно, почему в администрации Верхней Салды до сих пор не придумали, как можно использовать объект с пользой для жителей города. Конечно, забрать в подчинение муниципалитета здание, требующее капремонта, - это дополнительные траты. Но чиновники могли бы найти для него новых хозяев: например, предпринимателей. Хотя, конечно, проще оставить четырехэтажку Минздраву и дальше наблюдать, как она разрушается.