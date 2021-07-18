Рай для мародеров: почему в центре Верхней Салды заброшен бывший военный госпиталь?

Рай для мародеров: почему в центре Верхней Салды заброшен бывший военный госпиталь?
Рай для мародеров: почему в центре Верхней Салды заброшен бывший военный госпиталь?
Сегодня, 20:35ОбществоАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
Здание заброшенного экс-госпиталя в Верхней Салде открыто для вандалов, а от медучреждения остался лишь указатель на входной двери. Редакция TagilCity.ru побывала внутри четырехэтажки и попыталась выяснить, почему она заброшена.

Бывший 716-й военный госпиталь Приволжского-Уральского военного округа в Верхней Салде находится на балансе Центральной городской больницы с 2012 года. В 2014 году в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в здании госпиталя рассматривалась возможность высвобождения помещений. Планировалось высвободить все отделения, кроме родильного, для передачи помещений в муниципальную собственность.

Председателем правительства региона вынесено решение об отказе в передаче здания Управлению капстроительства Свердловской области для проведения реконструкционных работ или капитального ремонта.

Фото:tagilcity.ru

Последние ремонтные работы в стенах госпиталя были проведены еще в 2013 году: капремонт системы отопления и частичный ремонт кровельного покрытия, сообщает Минздрав Свердловской области. Дальнейшие работы остановились по традиционной причине — финансовой.

В 2014 году была разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в зданиях госпиталя. По причине отсутствия требуемого объема финансирования ремонтные работы не проводились,говорится в ответе Министерства здравоохранения Свердловской области на официальный запрос TagilCity.ru.

Фото:tagilcity.ru

Заходя в здание, мы попадаем в холл, далее расположились длинные узкие коридоры, своей темнотой напоминающие кадры из фильмов ужасов. Вдоль проходов — пустые помещения. Ободранные стены, старая документация и выбитые окна — это первое, что бросилось в глаза корреспонденту TagilCity.ru, когда он оказался в одной из бывших палат. А лестницы, расположенные между этажами, завалены строительным мусором, который, вероятнее всего, когда-то являлся частью здания.

После закрытия 716-го военного госпиталя мародеры стали разворовывать больницу: срезались все решетки с окон здания. Люди просто заходили и забирали все, что было внутри, сообщает одна из местных жительниц:

Из больницы выносили все, это был абсолютный беспредел, все решетки были сданы на металлолом. Какое там могло остаться медицинское оборудование?заявила в беседе с TagilCity.ru Светлана.

В Минздраве объясняют, что здание госпиталя и его пристрой находятся достаточно далеко от ЦГБ и не используются ей, однако учреждение несет регулярные траты на содержание объекта. Разместить в бывшем госпитале новое медучреждение нельзя из-за нерациональности планировки:

Присутствие так называемой «двухкоридорной системы», где 1/3 полезной площади основного здания разделена малоиспользуемыми, вспомогательными помещениями, что не отвечает действующим требованиям, предъявляемым к медицинской деятельности. Таким образом, осуществление медицинской деятельности на базе Госпиталя невозможно в силу прямого противоречия закона,объяснил в июньском ответе редакции и. о. заместителя министра Александр Бобров.

Во время поездки редакции в Верхнюю Салду заброшенная четырехэтажка была не законсервирована: через ворота можно пройти, нараспашку открыты входные двери и разбиты окна на этажах. В здание может попасть любой желающий. Прибывание внутри бывшего медучреждения может привести к многочисленным травмам: пустующие шахты лифтов — сплошные обрывы, на полу разбросаны битые стекла, лестницы между этажами проваливаются тоже не вызывают уверенности в безопасности.

Техническое обследование 2018 года подтверждает потребность здания в капремонте, однако системе здравоохранения нецелесообразно вкладывать деньги в помещения, заведомо непригодные для использования по новым требованиям. Сейчас для консервации объекта Верхнесалдинская ЦГБ получила субсидию.

С целью недопущения разрушения объектов, обеспечения сохранности их конструкций и препятствию несанкционированного доступа людей, 15 июня 2021 года Верхнесалдинской ЦГБ был заключен контракт на выполнение работ по заполнению оконных и дверных проемов, сообщил Минздрав Свердловской области TagilCity.ru.

Чиновники планируют законсервировать объект, пустующий более 5 лет. Но сколько еще лет простоит здание, которое может быть использовано для каких-либо целей — неизвестно. Как и непонятно, почему в администрации Верхней Салды до сих пор не придумали, как можно использовать объект с пользой для жителей города. Конечно, забрать в подчинение муниципалитета здание, требующее капремонта, - это дополнительные траты. Но чиновники могли бы найти для него новых хозяев: например, предпринимателей. Хотя, конечно, проще оставить четырехэтажку Минздраву и дальше наблюдать, как она разрушается.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний ТагилЭксклюзив
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