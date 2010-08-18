110 детей пойдут в новый детсад на Красном Камне
18 августа 2010, 16:40ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После открытия перинатального центра строительным объектом №1 в Нижнем Тагиле станет 25-й детский сад на Красном Камне, завершить капитальный ремонт которого планируют к зиме. Об этом сообщила глава города Валентина Исаева после осмотра строительных работ.
Решение о закрытии детсада на ремонт было принято еще в 2007 году. В прошлом году из-за нехватки средств объект был заморожен, работы возобновлены с этого года. Параллельно с ремонтом, пока позволяет погода, планируют заняться благоустройством. По завершении всех работ детсад откроет двери для 110 детей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей