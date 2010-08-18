110 детей пойдут в новый детсад на Красном Камне

Решение о закрытии детсада на ремонт было принято еще в 2007 году. В прошлом году из-за нехватки средств объект был заморожен, работы возобновлены с этого года. Параллельно с ремонтом, пока позволяет погода, планируют заняться благоустройством. По завершении всех работ детсад откроет двери для 110 детей.