Альтернативные пути объезда, возможно, предложат жителям Старателя и садоводам

По словам начальника отдела строительства комитета по городскому хозяйству Александра Широбокова, параллельно закрытому участку трассы проходят три грунтовые дороги. Сегодня они в очень плохом состоянии, но если их посыпать щебенкой и выровнять грейдером, то по ним смогут ездить и грузовики, и легковушки.