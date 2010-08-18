Альтернативные пути объезда, возможно, предложат жителям Старателя и садоводам
18 августа 2010, 16:52ОбществоОльга
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Альтернативные пути объезда, возможно, предложат тагильчанам, испытывающим транспортные проблемы в связи с реконструкцией южного въезда в город.
По словам начальника отдела строительства комитета по городскому хозяйству Александра Широбокова, параллельно закрытому участку трассы проходят три грунтовые дороги. Сегодня они в очень плохом состоянии, но если их посыпать щебенкой и выровнять грейдером, то по ним смогут ездить и грузовики, и легковушки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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