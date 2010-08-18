Американец отпраздновал юбилей американских горок, прокатившись на них 90 раз

В общей сложности катание на аттракционе заняло у Климана, члена сообщества любителей американских горок, более пяти часов. По словам пенсионера, он регулярно катается с 1959 года, обычно не менее 20-ти раз за одно посещение. Рассказывая о необычном праздновании юбилея деревянных американских горок, Климан отметил, что не собирался устанавливать какой-либо рекорд. "Ничего подобного, я просто веселился", - заявил пенсионер журналистам.