Американец отпраздновал юбилей американских горок, прокатившись на них 90 раз
18 августа 2010, 16:14ОбществоОльга
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78-летний американец Вик Климан за один день прокатился на американских горках 90 раз, сообщает Associated Press. Таким образом пенсионер решил отметить 90-летие со дня открытия одного из старейший аттракционов мира - горок Jack Rabbit.
В общей сложности катание на аттракционе заняло у Климана, члена сообщества любителей американских горок, более пяти часов. По словам пенсионера, он регулярно катается с 1959 года, обычно не менее 20-ти раз за одно посещение. Рассказывая о необычном праздновании юбилея деревянных американских горок, Климан отметил, что не собирался устанавливать какой-либо рекорд. "Ничего подобного, я просто веселился", - заявил пенсионер журналистам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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