Бомба мощностью 30 кг. тротила взорвалась в центре Пятигорска

Взрыв случился 17 августа в 16.30 (мск) в Пятигорске - столице Северо-Кавказского федерального округа. В припаркованной машине сработало взрывное устройство.

Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили около 30 человек. По данным на 21.00 мск 17 августа, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА НОВОСТИ.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "теракт".