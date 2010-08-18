Бомба мощностью 30 кг. тротила взорвалась в центре Пятигорска
18 августа 2010, 06:47ОбществоОльга
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В результате взрыва, прогремевшего в центре Пятигорска накануне, пострадало 33 человека.
Взрыв случился 17 августа в 16.30 (мск) в Пятигорске - столице Северо-Кавказского федерального округа. В припаркованной машине сработало взрывное устройство.
Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили около 30 человек. По данным на 21.00 мск 17 августа, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА НОВОСТИ.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "теракт".
Как сообщает ИА REGNUM, в одном из магазинов в центре Пятигорска было найдено еще одно взрывное устройство. На месте обнаружения работают саперы.
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