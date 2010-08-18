Экотоп инструкция по установке и настройке
18 августа 2010, 09:19ОбществоСергей Демидов
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Серийное устройство экономии бензина давно в продаже. Оно простое и надежное, однако его установка и настройка требует некоторых знаний и навыков. На данном видео показан процесс установки экотопа и настройки угла зажигания ДВС после его установки.
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