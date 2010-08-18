Из-за долгов за энергоресурсы отопительный сезон в Нижнем Тагиле может не начаться

На сегодняшний день главным неплательщиком по-прежнему является население Нижнего Тагила. Глава города Валентина Исаева призвала управляющие компании искать методы убеждения, использовать новые формы работы, в том числе с привлечением сотрудников милиции и судебных приставов, сообщает пресс-служба Администрации города.

Долг бюджетных организаций был снижен с 42-х до 3-х с небольшим миллионов рублей. С коммерческими организациями, не желающим идти на компромиссы, будет разбираться прокуратура, отметила пресс-служба.

До начала отопительного сезона остается меньше месяца.