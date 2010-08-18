Из-за долгов за энергоресурсы отопительный сезон в Нижнем Тагиле может не начаться
18 августа 2010, 10:26Общество
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Нижний Тагил задолжал поставщику энергоресуросов ЗАО "НГК Уралсевергаз" 180 миллионов рублей. В июле состоялось подписание договора с "Уралсевергазом" о реструктуризации задолженности. Согласно ему, до 15 сентября город должен погасить 36 млн. руб. долга.
На сегодняшний день главным неплательщиком по-прежнему является население Нижнего Тагила. Глава города Валентина Исаева призвала управляющие компании искать методы убеждения, использовать новые формы работы, в том числе с привлечением сотрудников милиции и судебных приставов, сообщает пресс-служба Администрации города.
Долг бюджетных организаций был снижен с 42-х до 3-х с небольшим миллионов рублей. С коммерческими организациями, не желающим идти на компромиссы, будет разбираться прокуратура, отметила пресс-служба.
До начала отопительного сезона остается меньше месяца.
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