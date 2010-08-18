Кто конфликтует, тот чаще болеет
18 августа 2010, 09:26ОбществоОльга
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Конфликтные люди чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как сообщает MedPage Today, к такому выводу пришли специалисты Национального института проблем старения в городе Бетесде, штат Мериленд.
Специалисты института основывают свои выводы на результатах обследования более пяти тысяч жителей итальянского острова Сардиния. В ходе исследований ученым удалось установить, что толщина внутренней оболочки сонной артерии (это важный фактор, влияющий на вероятность кровоизлияния в мозг) у гневливых граждан Сардинии больше, чем у их мирных земляков.
Ученые считают, что плохой характер - такой же фактор риска, как курение, гипертония и высокий уровень холестерина.
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