Кто конфликтует, тот чаще болеет

Специалисты института основывают свои выводы на результатах обследования более пяти тысяч жителей итальянского острова Сардиния. В ходе исследований ученым удалось установить, что толщина внутренней оболочки сонной артерии (это важный фактор, влияющий на вероятность кровоизлияния в мозг) у гневливых граждан Сардинии больше, чем у их мирных земляков.