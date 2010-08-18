На севере Урала в ближайшее время ударят заморозки
18 августа 2010, 16:04ОбществоОльга
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На севере Урала в ближайшее время ударят заморозки. Почва может охладиться до минус 1 градуса.
Об этом сообщает Уралинформбюро со ссылкой на свердловский гидрометцентр. Похолодание и дожди в Свердловскую область принес атмосферный фронт. Он прошел по Среднему Уралу вчера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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