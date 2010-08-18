Потомок Рюрика возьмет Кремль
18 августа 2010, 07:58ОбществоОльга
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Потомок Рюриковичей Валерий Кубарев (Титул Великого князя Кубарева подтвержден патентом Императорского дома Рюриковичей при испанской короне) решил добиться права бессрочного пользования Московским Кремлем. Кубарев намерен в случае необходимости дойти до Европейского суда о правам человека.
Соответчиками по необычному иску выступят Росимущество и Минкультуры, которые уже высказались о необоснованности требований.
Первое слушание назначено на 18 октября. Господин Кубарев пояснил, что не хочет Кремль в собственность. Его цель - добиться, чтобы фонд содействия национальному и религиозному согласию «Княжеский», руководителем которого он является, был допущен к уходу за памятником.
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