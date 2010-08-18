Потомок Рюрика возьмет Кремль

Соответчиками по необычному иску выступят Росимущество и Минкультуры, которые уже высказались о необоснованности требований.

Первое слушание назначено на 18 октября. Господин Кубарев пояснил, что не хочет Кремль в собственность. Его цель - добиться, чтобы фонд содействия национальному и религиозному согласию «Княжеский», руководителем которого он является, был допущен к уходу за памятником.