Пробки в Нижнем Тагиле после закрытия южного въезда в город

Главные вопросы – к подрядчикам и субподрядчикам. В течение месяца с ними обсуждались все возможные варианты и сроки закрытия трассы, а также схема пропуска технологического транспорта. Но в итоге трасса закрыта, работы не ведутся, а если ведутся, то с нарушением всех правил – отметил заместитель главы Администрации Нижнего Тагила Владимир Белов.