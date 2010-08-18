Пробки в Нижнем Тагиле после закрытия южного въезда в город
18 августа 2010, 16:54ОбществоОльга
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После закрытия южного въезда в Нижний Тагил в городе начались пробки. Тем временем, проблемы с реконструкцией южного въезда обсуждали сегодня в муниципалитете.
Главные вопросы – к подрядчикам и субподрядчикам. В течение месяца с ними обсуждались все возможные варианты и сроки закрытия трассы, а также схема пропуска технологического транспорта. Но в итоге трасса закрыта, работы не ведутся, а если ведутся, то с нарушением всех правил – отметил заместитель главы Администрации Нижнего Тагила Владимир Белов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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