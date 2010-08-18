Путин готов ввести безвизовый режим для участников ЧМ-2018
Россия готова обеспечить безвизовый въезд для гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, если получит право на его проведение, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с членами инспекционной комиссии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
"Мы готовы предоставить дополнительные правительственные гарантии. Это касается и безвизового въезда участников и гостей Чемпионата мира. Это касается и передвижения всех вышеназванных категорий между городами, где будут проводиться игры Чемпионата мира", - цитирует премьера РИА НОВОСТИ.
Комиссия ФИФА пиехала в Россию с проверкой готовности страны к проведению международного чемпионата. Комиссия уже побывала в Санкт-Петербурге, теперь ей предстоит оценить Москву, Казань и Сочи. Из России представители ФИФА 19 августа отправятся на родину футбола в Англию.
Наряду с Россией на право принять ЧМ претендуют еще десять стран - Великобритания, Испания-Португалия (совместно), Бельгия-Нидерланды (совместно), США, Австралия, Катар, Япония и Южная Корея.
Столицы чемпионатов мира 2018 и 2022 годов станут известны 2 декабря 2010 года по итогам тайного голосования 23 членов исполкома ФИФА.