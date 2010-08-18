Путин готов ввести безвизовый режим для участников ЧМ-2018

"Мы готовы предоставить дополнительные правительственные гарантии. Это касается и безвизового въезда участников и гостей Чемпионата мира. Это касается и передвижения всех вышеназванных категорий между городами, где будут проводиться игры Чемпионата мира", - цитирует премьера РИА НОВОСТИ.

Комиссия ФИФА пиехала в Россию с проверкой готовности страны к проведению международного чемпионата. Комиссия уже побывала в Санкт-Петербурге, теперь ей предстоит оценить Москву, Казань и Сочи. Из России представители ФИФА 19 августа отправятся на родину футбола в Англию.

Наряду с Россией на право принять ЧМ претендуют еще десять стран - Великобритания, Испания-Португалия (совместно), Бельгия-Нидерланды (совместно), США, Австралия, Катар, Япония и Южная Корея.