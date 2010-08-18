Россия занимает 51-ое место в рейтинге лучших стран мира

Лучшей страной мира была признана Финляндия, там же лучшая в мире система образования. По уровню здравоохранения эта северная страна оказалась на 17-м месте, по показателю качества жизни - на четвертом. По динамике экономического развития Финляндия заняла восьмое место, а по политической составляющей оказалась на пятой строчке.

В тройку лучших входят также Швейцария и Швеция. Четвертая строчка осталась за Австралией, на пятом месте небольшое европейское государство Люксембург.

США в десятку лучших не попали, расположившись на 11-м месте. При этом экономическую динамику Штатов журнал оценил как вторую в мире, по качеству жизни США оказались на 9-м месте, по политической ситуации - на 14-м. А вот в сферах здравоохранения и образования американцы уступают многим - по обоим критериям США заняли 26-е место.

Россия в рейтинге 100 стран заняла только 51-е место. Лучше всего, по оценке Newsweek, в нашей стране дела обстоят с образованием (31-я строчка) и экономической динамикой (36-я). По качеству жизни Россия стоит на 50-м месте, Система здравоохранения и политическа отодвинули Россию на 75-ую строчку.

Ближайшими соседями РФ в списке стали Украина (49-ое место), Куба (50-е место) и Турция (52-е место).