Россия занимает 51-ое место в рейтинге лучших стран мира
Журнал Newsweek подготовил рейтинг самых лучших стран планеты. Оценка государств проведена по пяти критериям: система образования и здравоохранения, качество жизни, экономическая динамика и политическая ситуация.
Лучшей страной мира была признана Финляндия, там же лучшая в мире система образования. По уровню здравоохранения эта северная страна оказалась на 17-м месте, по показателю качества жизни - на четвертом. По динамике экономического развития Финляндия заняла восьмое место, а по политической составляющей оказалась на пятой строчке.
В тройку лучших входят также Швейцария и Швеция. Четвертая строчка осталась за Австралией, на пятом месте небольшое европейское государство Люксембург.
США в десятку лучших не попали, расположившись на 11-м месте. При этом экономическую динамику Штатов журнал оценил как вторую в мире, по качеству жизни США оказались на 9-м месте, по политической ситуации - на 14-м. А вот в сферах здравоохранения и образования американцы уступают многим - по обоим критериям США заняли 26-е место.
Россия в рейтинге 100 стран заняла только 51-е место. Лучше всего, по оценке Newsweek, в нашей стране дела обстоят с образованием (31-я строчка) и экономической динамикой (36-я). По качеству жизни Россия стоит на 50-м месте, Система здравоохранения и политическа отодвинули Россию на 75-ую строчку.
Ближайшими соседями РФ в списке стали Украина (49-ое место), Куба (50-е место) и Турция (52-е место).
Если говорить о лидерах по каждому отдельному критерию, то лучшая система здравоохранения оказалась в Японии, по качеству жизни лидирует Норвегия, по динамике экономического развития - Сингапур, а по политическому развитию - Швеция.